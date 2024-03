Stiri pe aceeasi tema

- Incepe ”Insula de 1 milion”, una dintre cele mai scumpe producții cu care Kanal D vrea sa dea lovitura pe piața reality show-urilor din evantaiul televiziunilor de la noi. Nu mai puțin de 50 de concurenți au ajuns deja in Republica Dominicana pentru a lua startul show-ului. Sambata (16 martie) și duminica,…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a anunțat ca potrivit prevederilor legislației referitoare la sistemul national privind factura electronica, intrate in vigoare la inceputul acestui an, in perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite in Romania,…

- BULETIN INFORMATIV SAPTAMANA PROTECȚIEI CIVILE In acest an, la data de 28 februarie, sarbatorim 91 de ani de Protecție Civila in Romania. Pentru marcarea acestui moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea organizeaza o serie de activitați menite sa dezvolte…

- Procesul Pfizer versus Romania, care poate costa statul 500 de milioane de euro, a inceput, astazi, cu o amanare, la Tribunalul de la Bruxelles. Avocatii nostri au cerut mai mult timp ca sa isi pregateasca strategia. Compania Pharma a dat statul in judecata pentru ca a refuzat sa mai cumpere 28 de milioane…

- Astazi, Irina Loghin implinește 85 de ani! Cantareața reprezentativa a folclorului romanesc in ultima jumatate de secol continua sa accepte invitații la sarbatori locale ori petreceri private in ciuda etații sale, și se prezinta admirabil și profesionist. Fericita ca a devenit bunica chiar și octogenara,…

- Minus 23 de grade Celsius s-au inregistrat la Intorsura Buzaului. Potrivit meteorologului Ovidiu Campean, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud din Sibiu, si urmatoarele nopti vor fi la fel de geroase, prognozele indicand valori de minus 20 de grade Celsius in aceasta zona, scrie Agerpres.ro.…

- Dupa un an 2023 foarte bun, Federația Romana de Volei și-a premiat performerii. Suntem mandri de echipele noastre naționale de seniori care au avut o comportare foarte buna la Campionatele Europene, de juniorii și junioarele noastre care au luat și ei pulsul marilor competiții continentale. Ne mandrim…

- Succesul peste așteptari pe care il are expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale”, deschisa la muzeul de arta din Timișoara, care a avut deja un numar impresionant de vizitatori – 80.000 in doar doua luni, care depașește deja cifra estimata pentru intrega durata a expoziției –…