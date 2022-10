Stiri pe aceeasi tema

- S-a extinde procesul de 248 miliarde de dolari in care magnatul Elon Musk este acuzat ca a condus o schema piramidala pentru a susține criptomoneda Dogecoin, adaugand șapte noi investitori reclamanți și șase noi inculpați, inclusiv firma sa de construcție de tuneluri Boring. Potrivit unei plangeri modificate…

- Eforturile UE pentru a menține costurile la energie electrica pot fi descrise drept o „schema Ponzi”, a spus Dan Brouillette, care a ocupat funcția de secretar pentru energie sub administrația Trump.

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a acuzat 11 persoane pentru rolul lor in crearea si promovarea unei scheme piramidale si a unei scheme Ponzi prin care au strans peste 300 de milioane de dolari de la investitorii de retail din intreaga lume, inclusiv din Statele Unite, transmite…

- Printre cei acuzati se numara cei patru fondatori ai schemei numita Forsage. Ultima data se stia ca acestia locuiesc in Rusia, Republica Georgia si Indonezia, a declarat SEC intr-un comunicat. Persoanele acuzate nu au putut fi contactate imediat pentru comentarii. Potrivit plangerii SEC, site-ul web…

- Mai multe persoane din municipiului Chisinau au pus la cale o schema frauduloasa de legalizare a mijloacelor financiare obtinute din surse de venit ilicite. Doar intr-un an si jumatate, faptasii au obtinut ilegal cel putin 5,3 milioane de lei. Oamenii legii anunta ca au retinut o persoana pentru 72…

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța ca ieri, 26 iunie, au efectuat percheziții in peste 10 locații, in cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spalarii banilor. Astfel, in urma acțiunilor, procurorii au reținut o persoana pe un termen de 72 de ore și au ridicat mai multe documente, suporturi tehnice…

