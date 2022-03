KESHI A LANSAT PIESA GET IT, ÎNSOȚITĂ ȘI DE VIDEOCLIPUL OFICIAL keshi crește miza in videoclipul single-ului „GET IT”, avand o energie diferita fața de cum și-a obișnuit fanii pana in prezent. Lansarea piesei coincide cu anunțul albumului de debut al lui keshi, „GABRIEL”, care urmeaza sa fie lansat pe 25 martie prin Island Records. In cantecul „GET IT”, keshi, care a acumulat peste 1,6 miliarde de stream-uri la nivel mondial, se lauda cu stilul de viața pentru care a muncit din greu sa il obțina („Got my bag right/On my own time”) și iși invita fanii sa vina alaturi de el („On me and we spendin’ all night, come and/Get it, get it, get it”). Din punct de vedere… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

