KESHI a lansat albumul de debut – GABRIEL Vineri, 25 martie 2022, keshi a lansat albumul de debut, intitulat GABRIEL. Pentru prima data, cantarețul, compozitorul, producatorul și multi-instrumentistul este surprins in rolul principal in universul sau muzical inedit. In timp ce titlul, „GABRIEL”, nu are legatura cu cineva anume, lui keshi ii place foarte mult acest nume și considera ca a pune un titlu unui album este la fel cum ți-ai numi primul copil. keshi a dezvaluit: „GABRIEL este un material discografic care a ajuns sa fie mult mai personal decat planuisem la inceput. S-a transformat intr-o modalitate prin care am procesat experiențele… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

