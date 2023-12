Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis iși continua turneul african alaturi de soția sa, Carmen Iohannis. Aflat in Tanzania, președintele Klaus Iohannis a participat la o petrecere la hotelul din Dar es Salaam. Potrivit unor surse locale, președintele Romaniei s-a intalnit la Hyatt Zanzibar cu romani tineri, frumoși…

- Președintele Klaus Iohannis face, in perioada 14-23 noiembrie, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania și Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. Klaus Iohannis a ajuns astfel luni seara in Kenya. Oficialii guvernamentali kenyeni…

- Președintele Klaus Iohannis face, in perioada 14-23 noiembrie, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania și Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. Klaus Iohannis a ajuns astfel luni seara in Kenya. Oficialii guvernamentali kenyeni…

- Atacul de saptamana trecuta al Hamas asupra Israelului s-a soldat cu moartea a peste 1.300 de oameni. AFP a adunat informații despre numarul strainilor uciși sau disparuți. Peste 100 de straini au fost confirmați morți. Mulți dintre ei dețineau și cetațenie israeliana. AFP a intocmit o lista cu peste…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a demisionat miercuri din Parlament, in aplauzele deputaților AUR, dupa ce a fost validat, marți dupa-amiaza, ca vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Parlamentarii USR au anunțat ca vor cotesta la CCR decizia de numire…

- Teroriștii Hamas, urcați pe motoare, in timp ce se filmeaza, urmaresc cetațenii israelieni și ii impusca. Amalia Capra The post Teroriștii fac prapad pe strazile Israelului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Un autocar cu peste 80 de pasageri s-a rasturnat in localitatea Harșova, din județul Constanța. Autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție. In autovehicul se aflau 83 de cetațeni ucraineni, relateaza dobrogea.tv. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. „La data de 9 octombrie, in…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a confirmat faptul ca va candida ca independent la alegerile viitoare pentru București, cu susținerea partidelor care iși doresc acest lucru. El a precizat ca vrea sa continue proiectele incepute. Nicușor Dan da asigurari ca iarna aceasta va fi mai bine decat…