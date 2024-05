Companii chineze au câştigat patru licitaţii pentru a explora zăcăminte de petrol şi gaze din Irak – ministru irakian Licentele de petrol si gaze pentru 29 de proiecte vizeaza in principal cresterea productiei pentru uz intern, peste 20 de companii fiind precalificate, intre care se afla grupuri europene, chineze, arabe si irakiene. Companiile chineze au fost singurele firme straine care au castigat oferte, luand noua zacaminte de petrol si gaze de sambata, in timp ce compania kurda irakiana KAR Group a luat doua. In aceasta atribuir nu au fost implicate mari companii petroliere americane, chiar si dupa ce prim-ministrul irakian Mohammed Shia s-a intalnit luna trecuta cu reprezentantii companiilor americane,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

