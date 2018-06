Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca este o „minciuna generala” faptul ca Uniunea ar tine in viata actualul guvern, deoarece coalitia are majoritate cu sau fara aceasta formatiune.

- Orice parlamentar cu scaun la cap ar trebui sa sprijine motiunea de cenzura, declara la RFI Romania fostul senator UDMR Peter Eckstein-Kovacs, care si-a anuntat acum cateva zile demisia din formatiunea maghiara.El e nemultumit ca Uniunea a sustinut modificarea legilor justitiei si a CPP si…

- Comsisia speciala parlamentara pentru legislația din justiție, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, se intrunește joi pentru a discuta modificarile la Codul penal, amanate in mai multe randuri. Cel mai așteptat articol este cel privind infracțiunea de abuz in serviciu, care il vizeaza in mod direct…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca, in opinia sa, abuzul in serviciu din Codul Penal este o reminiscenta comunista si ca o varianta ar fi o formula de dezincrimare a acestei infractiuni. Intrebat daca ar fi de acord cu un prag valoric pentru abuzul in serviciu,…

- Abuzul in serviciu ar putea fi dezincriminat. Cel putin asta este varianta pe care o sustine presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Seful Senatului a precizat ca introducerea unui prag valoric pentru abuzul in serviciu nu este neaparat de dorit, ci mai degraba ar trebui mers pe dezincriminarea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat ca Uniunea se opune unificarii Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) cu Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures, considerand acest demers ca "o incercare de a diminua rolul si calitatea actului educational maghiar din Romania". "Intentia de a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, marti, ca in aceasta saptamana vor incepe dezbaterile pe Codul Penal si Codul de Procedura, dar si faptul ca PSD si ALDE urmaresc transpunerea Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie.