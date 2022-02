Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca trebuie mers inspre o ridicare a restrictiilor luate in pandemie, astfel incat fiecare cetatean sa devina mai responsabil. El a precizat ca starea de alerta ar putea fi prelungita cu cel putin o luna. Kelemen Hunor a fost intrebat, duminica, de Sebastian…

- “Toata lumea a fost de acord sa cautam o solutie, sa incercam sa reducem pretul, dar a ramas in discutie fiindca nu poti sa anunti o masura pana nu vezi impactul, pana cand nu vezi cum reactioneaza piata, pana cand nu vezi ce efecte va avea acea masura. A fost aceasta discutie ieri (marti – n.r.) si…

- Numarul 1 in cadrul PSD-ului, Marcel Ciolacu, a raspuns, luni, unei intrebari de interes pentru foarte mulți romani, in condițiile in care starea de alerta in Romania a fost prelungita de mai multe ori, cel mai recent chiar la inceputul acestei luni, in contextul generat de COVID-19. Mai crede PSD ca…

- Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media Guvernul va decide saptamana viitoare masurile luate in pandemie și, in funcție de evaluarile privind situația interna și externa, e posibil sa ridice starea de alerta, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale. Daca starea de alerta instituita la inceputul pandemiei…

- Presedintele PNL, Florin Citu, nu este de acord cu renegocierea Planului National de Redresare si Rezilienta, in contextul in care, recent, ministrul Muncii a cerut schimbarea plafonului de 9,4% din PIB pentru pensii, prevazut in proiect. Liderul PNL sustine ca renegocierile ar insemna „sa aruncam la…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a afirmat luni, 20 decembrie, intr-o conferința de presa, ca bugetul pe 2022 nu respecta promisiunile PSD și PNL referitoare la majorarea salariilor si a pensiilor cu 40% si la alocarea a minimum 7% din PIB pentru investitii. „La o prima analiza, constatam ca din nou…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a acordat un interviu publicației maghiare Kronikaonline.ro in care a vorbit despre coaliția de guvernare, rolul formațiunii sale in noua configurație, dar și despre o posibila colaborare pe teme sociale intre București și Budapesta. Redam in cele ce urmeaza interviul,…