Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai așteptata carte a anului 2020, «Pamantul Fagaduinței» de Barack Obama, ajunge in Romania intr-un exemplar de lux, semnata de cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cartea de colecție cu semnatura olografa a autorului va fi scoasa la licitație saptamana viitoare…

- The United States Ambassador to Romania, Adrian Zuckerman, made a farewell visit to the Victoria Palace on Tuesday, where he met with Prime Minister Florin Citu, the two high dignitaries stressing the continuation of cooperation in bilateral projects, including the one on the Cernavoda nuclear power…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, a efectuat, marti, o vizita de ramas-bun la Palatul Victoria, unde a avut o intrevedere cu primul-ministru Florin Citu, in cadrul discutiilor fiind subliniata continuarea cooperarii in cadrul proiectelor bilaterale, inclusiv cel referitor la…

- Marți, 19 ianuarie, Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, a efectuat o vizita de ramas-bun la primul-ministru Florin Cițu. Ambasadorul a fost insoțit de Adjunctul Șefului Misiunii Diplomatice, David Muniz, care la plecarea Ambasadorului Zuckerman, pe 20 ianuarie, va deveni „Charge…

- Joi, 14 ianuarie 2021, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, E.S. domnul Adrian Zuckerman, a efectuat o vizita la Biblioteca Județeana ASTRA Sibiu. Cu acest prilej, instituția sibiana de cultura a intrat in posesia unei importante donații de publicații din partea oaspeților. La intalnirea…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, au avut sambata dupa-amiaza o intrevedere la Budapesta, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, transmite MTI. In timpul intalnirii, cei doi interlocutori…

- Ministrul Comertului si Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a facut miercuri, la Targu Mures, un apel catre maghiarii din Romania sa mearga la vot duminica, 6 decembrie, el afirmand si ca o reprezentare cat mai puternica a UDMR in Parlamentul de la Bucuresti va ajuta si colaborarea dintre…

- Doi medici specialisti in Terapie Intensiva, Catalin Denciu si Pavel Bors, au fost raniti in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt. Sambata, 14 noiembrie 2020, a avut loc o tragedie in Romania. Un incediu a avut loc la Spitalul Judetean Piatra Neamt, iar 10 persoane si-au pierdut viata. Catalin…