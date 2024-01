Kelemen Hunor face predicții incendiare: Urmează un an dezastruos, mulţi primari au intrat în panică Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Oradea, ca a primit numeroase semnale de panica din randul primarilor din tara in legatura cu bugetul anului 2024, acestia fiind nemultumiti de trecerea la guvern a impozitului pe venit. "Am vazut astazi, ieri si veti vedea in zilele urmatoare o panica la nivelul autoritatilor locale, mai ales la nivel de municipii, orase mari, fiindca ceea ce noi am spus in decembrie anul trecut se adevereste. Sunt probleme uriase. Colegii au primit cifrele pentru acest an si astazi m-au sunat foarte multi primari spunand ca urmeaza un an dezastruos. Fiindca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

