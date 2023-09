Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, 30 septembrie, ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor, deși ea a negat acest lucru.Kelemen Hunor a precizat ca nu o banuiește pe Kovesi ca nu a fost sincera cand a spus ca nu…

- "Dupa 20 de ani de presedintie de dreapta, a venit timpul ca Partidul Social Democrat sa dea seful statului", spune Marcel Ciolacu. Declaratia vine dupa aparitia informatiei ca PSD si PNL se pregatesc sa mearga impreuna la alegerile de anul viitor.

- Alegerile prezidențiale se apropie cu pași repezi, iar calculele sunt in toi. Inclusiv la casele de pariuri. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, este favorit la casele de pariuri in ce privește caștigarea alegerilor prezidențiale. Casele de pariuri ofera o cota de 2,50 ca Geoana sa castige…