KazMunaiGas: Țițeiul din Kazahstan nu este supus interdicțiilor europene Uniunea Europeana a aprobat, in 3 iunie 2022, al șaselea pachet de sancțiuni, care prevede o renunțare etapizata la țițeiul și produsele petroliere de origine rusa. Implementarea acestei masuri va dura 6 luni pentru țiței și pana la 8 luni, in cazul produselor petroliere. Aceste restricții nu se aplica achizițiilor de țiței din terțe țari și livrate pe cale maritima, daca un astfel de țiței este incarcat in sau tranziteaza Federația Rusa. Astfel, compania naționala de petrol și gaze KazMunayGas (KMG), cat și alte companii producatoare de țiței din Kazahstan, desfașoara activitați de informare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- KMG International (fost Rompetrol Group NV) a fost preluat de KMG in 2007. In Romania Grupul administreaza doua rafinarii, Petromidia Navodari si Vega Ploiesti. Uniunea Europeana a aprobat, in 3 iunie 2022, al saselea pachet de sanctiuni, care prevede o renuntare etapizata la titeiul si produsele petroliere…

- Șeful biroului premierului ungar, Gergel Gulyash, a declarat ca Ungaria se va opune oricarei propuneri europene care ar duce la o restricție a importurilor de energie din Rusia. Contrar informațiilor potrivit carora Austria, Slovacia și Ungaria au fost de acord sa-și retraga dreptul de veto asupra introducerii…

- Vladimir Putin a acordat un titlu onorific celei de-a 64-a Brigazi de Puscasi Motorizati din cadrul Fortelor terestre ruse, responsabila de atrocitațile din Bucea. Decretul a fost semnat de catre liderul de la Kremlin, pentru „acțiunile exemplare” ale personalului militar. Bucea este acum scena celui…

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca a declarat indezirabili 19 diplomati rusi pentru „angrenarea in activitati contrare statutului lor diplomatic” si le-a cerut sa paraseasca tara-gazda, Belgia, transmite Reuters. „Pe baza deciziei inaltului reprezentant (pentru relatiile externe – n. red.) Josep Borrell,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurari ca țara sa nu va incalca sanctiunile internationale impuse Federatiei Ruse ca urmare a invaziei in Ucraina. Singura vulnerabilitate este cea legata de gazele naturale. Maia Sandu declara ca Bancile din Republica Moldova respecta toate restrictiile…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut ieri o conferința de presa pe subiecte de actualitate. Șefa statului a raspuns la intrebarile jurnaliștilor despre situația din țara și din regiune in contextul razboiului declanșat, acum 40 de zile, de Rusia impotriva Ucrainei. In special, Maia…

- Insula Șerpilor, cu cladiri ce par sa fi fost afectate de loviturile militare rusești și o nava a Federației Ruse ancorata in largul insulei…Cam aceste „lucruri” le releva o prima imagini clare din satelit cu insula ucraineana din inima Marii Negre, dupa ce a fost bombardata de forțele ruse, potrivit…