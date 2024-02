Kazahstanul i-a exclus pe talibani din categoria organizațiilor interzise Kazahstanul i-a exclus pe talibani din organizațiile interzise, din motive de cooperare economica. Aceasta masura, impreuna cu eforturile de a inființa un centru regional al ONU pentru ODD la Almaty, va integra și mai mult Afganistanul in comunitatea globala, a declarat președintele Kassym-Jomart Tokayev in fața Consiliului consultativ din Qatar. El și-a exprimat speranța ca acest lucru va Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a pune capat spalarii de bani, Uniunea Europeana vrea sa introduca o noua masura. Un acord semnat intre Parlamentul European (PE) si statele membre ale Uniunii Europene prevede interzicerea plaților in numerar de peste 10.000 de euro. Prin intermediul acestei masuri , UE vrea sa apropie…

- Condiții inumane pentru o parte dintre beneficiarii Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica. Un control inopinat al reprezentanților Consiliului de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati de la finalul anului trecut arata…

- Rusia a lansat noi atacuri impotriva Ucrainei in zorii zilei de duminica, a doua zi dupa ce o lovitura atribuita Kievului a ucis 21 de persoane in orasul rus Belgorod, relateaza AFP. Mai multe drone „Shahed” de fabricatie iraniana au vizat in cursul noptii orasul Harkov din nord-estul Ucrainei, potrivit…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seara, 28 decembrie, la Romania TV, ca cel mai probabil intrarea Romaniei și cu frontierele terestre in Schengen va avea loc la finalul anului viitor.„Suntem intr-un proces ireversibil. In momentul in care ai intrat și maritim, și aerian... Repet, maritim este…

- „Sprijinul iranian pentru houthi este solid”, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Consiliului pentru Securitate Nationala al Casei Albe, Adrienne Watson, adaugand ca Teheranul este „foarte implicat in planificarea” loviturilor comise de rebelii din Yemen asupra unor nave comerciale din Marea Roșie,…

- Membru al Comitetului permanent al Biroului Politic al CC al PCC și vicepremier al Consiliului de Stat al Chinei, Ding Xuexiang, a fost in vizita in 26 și 27 noiembrie in Kazahstan. El s-a intalnit cu președintele Kassym-Jomart Tokayev și cu prim-ministrul Alikhan Smailov, a purtat discuții cu prim-vicepremierul…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a anunțat duminica, 26 noiembrie, intr-un comunicat, ca incearca sa prelungeasca armistițiul de patru zile cu Israelul daca se vor face eforturi serioase pentru a crește numarul de prizonieri palestinieni eliberați din Israel, relateaza Reuters.Comunicatul vine…