Kaufland inaugurează în Bucureşti un magazin cu o mini-pădure urbană în parcare Retailerul Kaufland Romania inaugureaza joi, 14 decembrie, primul magazin din Bucuresti cu o mini-padure urbana, plantata pe o suprafata de 1.500 mp din parcarea noului hipermarket. ”Kaufland Romania inaugureaza joi, 14 decembrie, primul magazin din Bucuresti cu o mini-padure urbana, plantata pe o suprafata de 1.500 mp din parcarea noului hipermarket. Initiativa este o premiera pentru retail, in Romania si marcheaza inceputul unui nou proiect, prin care Kaufland isi propune sa contribuie la reducerea poluarii in mediul urban”, anunta compania. Prin deschiderea magazinului din sectorul 2, Kaufland… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul Kaufland Romania inaugureaza joi, 14 decembrie, primul magazin din Bucuresti cu o mini-padure urbana, plantata pe o suprafata de 1.500 mp din parcarea noului hipermarket, potrivit news.ro”Kaufland Romania inaugureaza joi, 14 decembrie, primul magazin din Bucuresti cu o mini-padure urbana,…

- Trei persoane sunt cercetate pentru comercializarea de droguri de mare risc, fiind prinse in flagrant cu 500 de grame de cocaina. La data de 21 noiembrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat…

- Deși o data oficiala de inaugurare nu a fost comunicata inca, primarul Daniel Baluța a indicat in discursurile recente ca momentul va veni „foarte curand” sau „in cel mai scurt timp”.Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca se planteaza arbori la Pasajul Europa Unita,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș au executat 14 percheziții in județele Mureș, Giurgiu, Ilfov, Dambovița și municipiul București, intr-un dosar penal de evaziune fiscala.Prejudiciul estimat pana in prezent este de aproximativ 1.000.000 de lei, cercetarile fiind…

- „Fara pacanele langa școli”, campania USR a pornit in caravana și in județul Dambovița. Au fost stranse 700 de semnaturi din Targoviște, Moreni și Titu. USR a elaborat nu mai puțin de 6 proiecte legislative impotriva reclamelor și promovarii pacanelelor și ale jocurilor de noroc. Trei dintre acestea…

- Conform unor comunicate transmise de IJP Prahova si DIICOT, in perioada ianuarie – octombrie 2023, o persoana banuita ar fi comercializat canabis, in mod repetat, direct sau prin intermediul unui nepot catre consumatori, inclusiv minori, din județele Prahova, Dambovița și Ilfov. „Din cercetarile efectuate…

- O anexa gospodareasca s-a facut scrum, miercuri de dimineața, intr-un sat din apropierea județului Dambovița. Flacarile s-au extins rapid și au distrus in totalitate anexa aflata pe strada Dulmanești, din satul Dițești, comuna Filipeștii de Padure, județul Prahova. In urma incendiului, o persoana a…

- Un aeroport nou va fi construit in zona de sud a Bucureștiului, printr-un proiect care va fi derulat de Primaria Sectorului 4 si Consiliul Judetean Giurgiu, a declarat edilul Daniel Baluta. “Astazi am batut in cuie, impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Giurgiu, cel mai nou proiect de infrastructura…