- Kaufland a anuntat ca va crește salariile incepand chiar cu prima luna a primaverii a acestui an și va crea 1.000 noi locuri de munca in Romania. „Kaufland Romania majoreaza venitul minim brut incepand cu 1 martie 2020, la 3.650 lei. In plus, castiga pentru al cincilea an consecutiv certificarea „Angajator…

- Vicepremierul Raluca Turcan a evitat, miercuri, sa raspunda daca majorarile salariale pentru profesori raman in calendarul angajat care prevede o majorare de la 1 septembrie 2020. „Am pregatit o analiza (...) care are trei componente: OUG 114 initiala prin care majorarile salariale ale profesorilor…

- Modificari fiscale de la 1 ianuarie 2020: Salariul minim crește la 2.230 lei brut lunar, iar supraacciza la carburanți este eliminata Salariul minim brut lunar va creste la 2.230 lei de la 1 ianuarie, de la 2.080 lei in prezent, in timp ce pentru personalul cu studii superioare, minimul pe economie…

- Prognoze ambitioase din partea Guvernului Chicu. Salariul mediu pe economie in anul 2020 va creste pana la 7.953 de lei. Estimarile Executivului au la baza indicatorii macroeconomici pentru anii 2020-2022.

- Un roman care intra acum in campul muncii si care va cotiza 35 de ani ar putea primi o pensie lunara de 1.630 de lei luand in calcul un ultim salariu net de 4.000 lei, potrivit calculelor CFA Romania, asociatie a analistilor financiari certificati international care are ca membri si reprezentanti…

- Salariul minim brut pe țara o sa creasca, incepand cu prima zi a anului viitor, de la 2.080 la 2.230 de lei. Procentual, majorarea este de 7,2%. Pentru cei cu studii superioare, salariul minim brut ramane la 2.350 lei, adica 1.413 lei net, in vreme ce in construcții salariul minim brut este de 3.000…

- Salariul minim pe economie va fi majorat, dar nu va mai exista diferentiere in functie de studii, a anuntat recent premierul Ludovic Orban. Guvernul Orban va susține o majorare a salariului minim cu 7,2%. In aceste conditii, salariile deminitarilor vor creste si ele. Conform legii, salariile…

- Salariul minim pe economie va creste, urmand sa fie stabilit ulterior cuantumul, pe baza unui studiu de impact si a consultarii cu partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale, a declarat premierul Ludovic Orban.