- Trupul neinsufletit al fostei printese din Qatar Kasia Gallanio a fost gasit duminica de politisti, potrivit Sky News. Gallanio, in varsta de 45 de ani, a fost cea de-a treia sotie a lui Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, 73 de ani, unchiul emirului Qatarului.

- Cantareata columbiana Shakira va fi judecata pentru ca a fraudat fiscul spaniol cu 14,5 milioane de euro, simuland ca nu locuieste in Spania si disimulandu-si veniturile intr-o retea complexa de paradisuri fiscale, relateaza EFE, citata de Agerpres. Instanta din Barcelona a respins joi recursul prezentat…

- Un incendiu puternic a izbucnit joi dupa-amiaza la fosta fabrica de tigari a omului de afaceri Zaher Iskandarani, care a fost dat in urmarire internationala, dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, pentru contrabanda cu tigari. Una dintre halele fabricii care se afla in localitatea…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat ca, in CSAT, s-a stabilit realizarea a trei legi care sa pregateasca Romania pentru eventuale situatii de criza si a subliniat ca mobilizarea oamenilor, in cazul unor conflicte, nu se poate face oricum, ci doar daca acestia au facut stagiul militar.…

