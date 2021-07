Stiri pe aceeasi tema

- Ashleigh Barty s-a calificat, joi, în finala de la Wimbledon. Lidera mondiala a învins-o în doua seturi pe Angelique Kerber, campioana din 2018.Cu un serviciu foarte bun (a câștigat 88% dintre punctele jucate cu primul) și un joc mult mai precis decât al adversarei,…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka (4 WTA, favorita nr. 2) va fi adversara cehoaicei Karolina Pliskova (13 WTA, favorita nr. 8) in semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Marti seara, in sferturile de finala, Sabalenka a trecut in doua seturi, 6-4, 6-3, dupa…

- Emma Raducanu, jucatoarea momentului în tenisul mondial, a fost nevoita sa abandoneze la 6-4, 3-0 pentru Ajla Tomljanovic (75 WTA) în optimile de la Wimbledon. Tenismena cu origini românești a primit îngrijiri medicale la vestiare, dar nu a mai revenit pe teren. ​Dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a anuntat, sambata, intr-o inregistrare postata pe Facebook, ca nu va juca in cele din urma la turneul WTA pe iarba de la Bad Homburg (Germania). ”Sunt aici la Bad Homburg, este un loc foarte frumos. Vreau sa anunt ca nu voi juca saptamana…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, locul 10 WTA si cap de serie numarul 9, a fost eliminata de Sloane Stephens, locul 59 WTA, in turul al doilea al French Open. Sportiva americana s-a impus cu scorul de 7-5, 6-1, dupa un meci care a durat o ora si 31 de minute. In turul urmator,…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty este lider autoritar al Topului WTA, cu peste 2.500 de puncte avans fata de urmatoarea clasata, japoneza Naomi Osaka, aceasta avand aproape 1.000 de puncte mai mult decat Simona Halep. Distanta dintre Simona Halep si urmatoarea clasata, Arina Sabalenka…

- Simona Halep, numarul trei mondial, a confirmat, vineri, printr-un mesaj postat pe Twitter, ca are o mica ruptura musculara la gamba stanga. Jucatoarea va intra in recuperare de luni, dupa ce se intoarce in țara. „Salutare! Dupa un RMN facut aici la Roma pot confirma ca am o mica ruptura musculara in…