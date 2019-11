Stiri pe aceeasi tema

- Nebunia pe strazile Capitalei a inceput dis de dimineața, atunci cand au fost programate manșele de calificari, in timp ce marea finala se desfașoara intre orele 15:00 și 18:00. Piloți de top s-au reunit in zona Parcului Herastrau, pe șoseaua Kiseleff. UPDATE 18.00: Final in ultima etapa a sezonului…

- Gala va incepe la ora 20:00, in Sala Polivalenta din Iași și va fi transmisa live de ProX Catalin Paraschiveanu, boxerul de la Focșani care a reușit performanța excepționala de a caștiga 18 meciuri din 19 disputate la profesioniști, va urca in ring, pentru a 20-a oara. La Iași, in aceasta seara, de…

- La Ciolpani, langa București, a avut loc week-end-ul trecut ultima etapa a Campionatului Național de Motocros, printre participanți numarandu-se și mai mulți sportivi de la clubul Lido Campina, club inființat și condus de fostul mare campion al motocrosului campinean, Catalin Duța.

- Sala Polivalenta din capitala a gazduit la sfarșitul saptamanii trecute ediția 2019 a Campionatului Național de Clase al Romaniei la dans sportiv, competiție la care au participat peste 1300 de sportivi. Bacaul a fost reprezentat la acest eveniment de sportivii de la CDS Adamas care au avut un parcurs…

- In perioada 4-6 octombrie, la Covasna, au avut loc intrecerile Campionatului National de lupte Under 23, competitie la care Constanta a fost bine reprezentata. Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” a participat la Nationale cu doi luptatori. In intrecerea feminina, Alexandra Condrut a urcat pe…

- Ziarul Unirea Rezultate de excepție ale atleților din Județul Alba, la Campionatul Național de Masters in aer liber. Toți cei opt participanți au ocupat locuri pe podiumul competiției Federația Romana de Atletism, in colaborare cu Comisia Atleților Masters a organizat timp de doua zile (24 și 25 august)…

- Clipul Campionatului Mondial de Alergare de 50KM de la Brașov, din 1 septembrie, este acum prezent pe Facebook si YouTube. Primul campionat mondial de atletism din Romania are loc la Brasov, pe 1 septembrie! Campionatul Mondial de Alergare de 50KM este organizat de IAU (Organizatia Internationala de…

- Circulația pe Transalpina (DN 67C) se inchide in acest week-end, pe un sector de drum de 2 km, pentru organizarea etapei a patra din campionatul national de drift. Astfel, in zilele de 10 si 11 august, intre km 39+500 – km 41+800, in vederea desfasurarii „Campionatului National de Drift – Etapa a IV…