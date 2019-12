Kamelia lanseaza „Cuidado”, alaturi de Doddy Cunoscuta publicului in special datorita unor hituri precum „Amor”, care a adunat peste 120 de milioane de vizualizari pe YouTube, „Prima oara”, „Piesa mea preferata”, „Vara rece”, „Change” si „VIP”, in colaborare cu Puya, Kamelia revine cu un nou single: „Cuidado”, alaturi de Doddy. Piesa este compusa si produsa de catre George Hora, fratele frumoasei artiste, si este al treilea single al ei in limba spaniola. „Mi-am dorit ca videoclipul sa ma reprezinte in totalitate si de aceea m-am ocupat personal de imaginea mea, gandind in detaliu absolut tot ce tine de tinute, make-up si hairstyle. Asa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lino Golden si Mario Fresh incheie anul cu o super colaborare. Cei doi lanseaza „Paharele”, un single fun, pentru cei care iubesc petrecerile si care viseaza deja la vara. O coproductie Cat Music si Golden Boy Society, versurile piesei sunt scrise de catre Lino Golden, Alex Velea si Rashid, muzica este…

- 2019 este anul in care Cleopatra Stratan a surprins cu fiecare aparitie a sa si cu piese precum „Te las cu inima”, „Pupa-ma”, „Chocolata” si „Angela” care au cucerit publicul si au adunat milioane de vizualizari pe YouTube. Inainte de finalul anului, frumoasa artista lanseaza un nou single: „Eu m-am…

- ADDA lanseaza „Rasarit”, a treia piesa ce se va regasi pe primul album din cariera artistei care urmeaza sa fie disponibil din aceasta toamna pe platformele digitale. Muzica si textul single-ului „Rasarit” sunt compuse de catre ADDA si Viky Red, iar la bass artista l-a avut alaturi pe Vlad Manolache.…

- Ligia, frumoasa roscata care a adunat pana in prezent milioane de vizualizari pe YouTube la piesele lansate, a revenit cu single-ul „Ce usor e sa fii baiat”, un mesaj sincer despre a cauta echilibrul dintre femei si barbati, raportat la complexitatea fiecarui gen, la diferente si asemanari. „Astazi…

- KLYDE ne prezinta un release de toamna, intitulat ,,Happy Place “, un track synthpop cu un mesaj mai puternic decat pare la prima ascultare . ,,Happy Place este al doilea single extras de pe EP-ul la care lucrez de ceva timp, și care va fi lansat anul viitor in intregime. Piesa vorbeste despre sanatatea…

- La o saptamana dupa ce a caștigat „Fastest Growing Artist of the Year” la Fashion Philosophy Awards, Denisa Moga lanseaza single-ul „Dezinteresat” sub egida MediaPro Music. Piesa este compusa de Doddy, producția fiind realizata de Pink Elephant, iar videoclipul este regizat de Andrei Goinea, stylingul…

- Juice WRLD lanseaza piesa „Bandit” feat. YoungBoy Never Broke Again, un material produs de Nick Mira. Single-ul „Bandit” nu a reprezentat o surpriza totala pentru fanii artistului, care a postat cu ceva timp inainte de lansarea piesei o serie de fotografii facute in timpul filmarilor videoclipului.…

- ADDA lanseaza „Ce Am Cu Tine”, o piesa emoționanta cu un videoclip sensibil, ce se va regasi pe primul album din cariera al artistei care urmeaza sa fie disponibil din aceasta toamna pe platformele digitale. Ca o declarație de dragoste, „Ce Am Cu Tine” este o piesa sincera, inspirata din trairile artistei,…