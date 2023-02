Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a comis crime impotriva umanitatii in cursul invaziei sale in Ucraina. Este concluzia administrației de la Washington și a fost pronunțata de catre vicepreședintele Kamala Harris la Conferința pentru Securitate de la Munchen.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se asteapta ca tara sa sa primeasca mai mult ajutor militar in urma Conferintei de securitate de la Munchen, care se incheie duminica, transmite DPA.

- Statele Unite incep sa observe tendinte "ingrijoratoare" in ceea ce priveste sprijinul Chinei pentru armata Rusiei, au declarat pentru CNN oficiali americani familiarizati cu aceste informatii. De altfel, vicepresedinta Kamala Harris a vorbit deschis despre asta, sambata, la Conferinta de Securitate…

- Vicepreședintele SUA Kamala Harris a asigurat la Conferința de securitate de la Munchen ca Statele Unite nu vor ceda in sprijinul acordat Ucrainei, iar președintele rus Vladimir Putin se inșala grav daca crede altfel, conform Ukrainskaia Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata intr-o vizita in Germania, unde participa la lucrarile Conferinței de Securitate de la Munchen, a avut o intrevedere cu președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda. „Am discutat cu Președintele Nauseda despre situația de securitate din regiune și am apreciat…

- Politicieni, militari de rang inalt si diplomati importanti din intreaga lume se reunesc vineri la Munchen pentru a examina un peisaj de securitate european transformat intr-un an de invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters. Cancelarul german Olaf Scholz, presedintele francez Emmanuel Macron…

- UPDATE 8:00 - Cancelarul german Olaf Scholz, președintele francez Emmanuel Macron și vicepreședintele american Kamala Harris se numara printre numeroșii oficiali de rang inalt care participa la Conferința de Securitate de la Munchen. Rusia a intensificat atacurile terestre in sudul și estul Ucrainei…

- Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va participa saptamana viitoare la Conferinta europeana pentru securitate de la Munchen, in Germania, unde va vorbi despre viitorul sprijin al Washingtonului pentru Ucraina, in contextul in care invazia Rusiei se apropie de implinirea unui an, informeaza…