Kadebostany si Sena Sener au lansat Two Lovebirds in a Cage, o piesa caracterizata de eleganta ￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Solista Anna Lesko a lansat o noua piesa care poarta numele de „Guleala”, alaturi de timișoreanul GIM, cel care a impresionat o intreaga țara anul trecut la Romanii au talent. Piesa inspirata din folclorul ucrainean a fost produsa de Costi Ionița, iar videoclipul a fost regizat de Alex Ceaușu. De altfel,…

- Armin van Buuren revine cu un nou single electrizant, „Come Around Again”, de aceasta data alaturi de Billen Ted și JC Stewart. Piesa a fost deja primita cum se cuvine de catre oamenii prezenți la Ultra 2022, iar in viitor, cu siguranța, succesul ei se va concretiza. „Come Around Again” este un imn…

- Jack Savoretti a lansat single-ul “Dancing Through The Rain”. Piesa este a doua melodie noua care va fi disponibila pe Europiana Encore, o ediție speciala extinsa a albumului sau. Noul proiect va fi lansat pe 20 mai. Redata in premiera in emisiunea de dimineața de la Radio 2, „Dancing Through The Rain”…

- Joachim Pastor aduce o noua forma piesei „Yes or No” a lui Brando. Profunzime și energie, acestea sunt cele doua elemente care pot fi gasite in remixul semnat de cunoscutul DJ și producator francez. Vocea lui Brando este adusa in atenție de aranjamentul plin de inspirație al lui Joachim Pastor, fiind…

- Madalina Coca, finalista concursului Vocea Romaniei, a revenit cu o piesa noua, intitulata „Vocea Mea”, a treia piesa proprie din repertoriul artistei. In 2019, artista a lansat primul sau single, „Lume Lume”, o piesa de dragoste, iar pe timpul pandemiei, artista a scris in colaborare cu o producatoare…

- Considerat copilul minune al rap-ului, ArrDee ișicontinua inceputul prolific de an cu lansarea single-ului „Come & Go”. Piesa „Come & Go” il evidențiaza pe ArrDee intr-o stare de meditație, in timp ce acesta exploreaza dragostea și pierderile, relațiile trecatoare și absența tatalui sau – toate aceste…

- Rapper-ul și cantarețul R&B algerian, Soolking, a revenit cu o piesa menita sa induca starea de bine și atmosfera zilelor toride de vara, intitulata „Suavemente”. Single-ul cu beat up-tempo, vine insoțit și de videoclip, și pune in valoare, dintr-o perspectiva fresh și captivanta, hit-ul „Suavemente…

- Connect-R și Mario Fresh au colaborat pentru prima data și au lansat melodia „Umbre”. Cei doi artiști au surprins pe toata lumea cu noua piesa, iar pentru videoclip s-au folosit explozii reale.Connect-R este impresionat de talentul tanarului artist, iar Mario Fresh și-a indeplinit unul dintre visurile…