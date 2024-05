Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa la Summitul Energiei Nucleare, la reuniunea Consiliului European si la Summitul Euro in format extins, desfașurate in zilele de joi și vineri, la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, Summitul Energiei Nucleare, organizat de Agentia…

- Papa Francisc este in continuare racit, motiv pentru care a delegat un asistent sa citeasca in locul lui cateheza cu prilejul audientei saptamanale din piata Sfantul Petru, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Suveranul pontif a explicat mulțimii prezente in piața ca apeleaza la acest lucru „intrucat…

- Poloneza Iga Swiatek, numarul unu mondial al tenisului feminin, a fost invinsa surprinzator de rusoaica Anna Kalinskaia, 6-4, 6-4, vineri, in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari. Anna Kalinskaia, locul 40 mondial, este in…

- Sorana Cirstea a pornit cu stangul in 2024, adunand trei eșecuri la rand, dar acum, dupa cele doua turnee din Orientul Mijlociu, la Doha și... The post Sorana Cirstea, calificata in sferturile de la Dubai! Tenismena și-a egalat cea mai buna clasare in clasamentul WTA appeared first on Special Arad ·…

- Asociația de Psihoterapie Cognitiv Comportamentala de Grup a anunțat lansarea Campaniei Naționale Antidrog "Alege Viața, Nu Drogurile", un proiect menit sa combata consumul de droguri in randul adolescenților și sa ofere sprijin celor afectați. Campania, lansata la Colegiul Național Cantemir – Voda…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a afirmat duminica ca este increzatoare in privinta perspectivelor economice, in pofida incertitudinilor provocate de razboi si contextul geopolitic, deoarece economia mondiala si-a mentinut flexibilitatea, transmite Reuters,…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a afirmat duminica ca este increzatoare in privinta perspectivelor economice, in pofida incertitudinilor provocate de razboi si contextul geopolitic, deoarece economia mondiala si-a mentinut flexibilitatea, transmite Reuters.Intr-un…