- Un fost gardian intr-un lagar de concentrare nazist a fost condamnat, joi, pentru ca a luat parte la uciderea a peste 5.200 de evrei in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Barbatul, in varsta de 93 de ani, a primi o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare, scrie CNN.

- Fotbalistul echipei Olympiakos, Ruben Semedo, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu suspendare si a primit o interdictie pe opt ani de acces pe teritoriul Spaniei, potrivit presei spaniole, potrivit news.ro.Tribunalul din Valencia a pronuntat sentinta vineri. Citește și: Lovitura…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat luni pe deputatul liberal, Mihai Voicu, in dosarul de coruptie instrumentat de DNA . El fusese condamnat anul trecut la 3 ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar instrumentat de DNA, potrivit motivarii Curtii. Voicu fusese trimis in judecata in 2017,…

