- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a admis apelul Simonei Halep si a redus suspendarea de 4 ani primita pentru dopaj la 9 luni, dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat in octombrie 2022. Astfel, tenismena poate participa la Roland Garros și la Wimbledon in acest an. Tribunalul de Arbitraj…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca reducerea de la 4 ani la 9 luni a sanctiunii pentru doping reprezinta o victorie uriasa pentru jucatoarea de tenis Simona Halep, precizand ca se bucura ca aceasta a reusit sa isi dovedeasca nevinovatia…

- La scurt timp dupa ce a aflat ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) i-a redus pedeapsa de la 4 ani la la 9 luni, dupa ce a fost acuzata ca s-a dopat, Simona Halep a avut o prima reacție. Marea sportiva a marturisit ca abia așteapta sa se intoarca in circuit.

- Simona Halep ar fi ieșit invingatoare! Pedeapsa pentru ea ar fi fost redusa de la patru ani, la noua luni, potrivit surselor Antena 3 CNN . Conform sursei pe care am menționat-o, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a deci și anularea probei de sange din pașaportul biologic al Simonei. Decizia vine…

- Simona Halep a fost audiata de catre Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne in perioada 7-9 februarie, fosta lidera WTA incercand sa-și dovedeasca nevinovația in scandalul de dopaj cu Roxadustat de la US Open 2022 și in privința neregulilor din pașaportul biologic.

- Daniel Dobre, fostul antrenor al Simonei Halep, a comentat vestea ca Patrick Mouratoglou și echipa acestuia și-au asumat responsabilitatea pentru testul pozitiv la roxadustat al sportivei. In aceste zile, de miercuri pana vineri, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne sunt programate audierile…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cu sediul la Lausanne, incepe miercuri audierile in cazul in care Simona Halep a fost suspendata patru ani pentru dopaj. Audierile sunt programate de miercuri pana vineri si nu se stie cand va anuntat decizia forul de la Lausanne, putand fi o chestiune de zile sau…

- Ion Tiriac a declarat ca Simona Halep a comis o singura greșeala si a fost prea dependenta de echipa sa. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a anuntat pe site-ul sau oficial ca o va audia pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep in perioada 7-9 februarie in procesul acesteia impotriva Agentiei…