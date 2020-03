Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ioan Zapodeanu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, fiind gasit vinovat de complicitate la abuz in serviciu si spalare de bani. Sentinta Curtii de Apel Iasi nu este definitiva.

- CONDAMNAT… Magistratii Curtii de Apel Iasi au dat o lovitura grea lui Flavian Vidineac, tanarul din Vaslui trimis in judecata pentru talharie si viol. Instanta a decis condamnarea acestuia la 6 ani de inchisoare cu executare, in conditiile in care, in prima instanta, judecatorii vasluieni au decis sa-l…

- TUPEU… Condamnat la inchisoare cu executare pentru tentativa de omor, dupa ce i-a crapat capul cu ciocanul verisorului pentru ca nu a facut schimb de iubite, Silviu Panainte a contestat legalitatea sentintei. Contestatia sa a ajuns pe masa magistratilor Curtii de Apel Iasi care au decis ca sentinta…

- Greva magistratilor de la Tribunalul si Curtea de Apel Iasi a continuat si ieri, cele mai multe procese fiind amanate, iar programul de lucru cu publicul al personalului auxiliar fiind redus la doar doua ore. Desi au anuntat public, prin comunicate de presa, ca de pe 27 ianuarie judeca doar cauzele…

- DEFINITIV…Condamnat la 6 ani si jumatate de inchisoare cu executare in prima instanta, David Ciubotaru din Barlad scapa cu o pedeapsa ceva mai usoara la Curtea de Apel Iasi. Magistratii ieseni au decis condamnarea acestuia la numai 6 ani de inchisoare cu executare, pentru talharie calificata. Tanarul…

- MODIFICARI…Pus sub control judiciar la solicitarea procurorilor DIICOT, politistul Romeo Mihai Sirghe a mai primit o lovitura din partea magistratilor Curtii de Apel Iasi. Mai exact, instanta ieseana i-au pus in vedere politistului sa nu se apropie si sa nu comunice, sub nicio forma, cu unul din martorii…

- CONDAMNARE… Zilele trecute, magistratii Curtii de Apel Iasi au finalizat dosarul in care medicul veterinar Ioan Bejan si fermierul Dumitru Bogdan Ghilimei au fost trimisi in judecata pentru fapte de coruptie. Judecatorii au decis condamnarea medicului veterinar la 3 ani de inchisoare cu suspendare.…