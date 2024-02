Justiția clujeană ”curentată” de firma unor băieți deștepți din energie Asociația composesorala Maguri, care gestioneaza 2.000 hectare de paduri din Munții Apuseni, a dat in judecata o firma specializata in construirea de microhidrocentrale pe cursurile raurilor naturale din munți, SC ATS Energy Rece SRL. Firma, care este controlata de baieți deștepți din energie, depozita deșeuri și balastru pe un teren al asociației. Instanțele clujene au decis sa respinga plangerea asociației composesorale și sa lase firma sa iși faca de cap pe terenul respectiv. Asociația Composesorala Maguri deține o suprafața de de 1939,93 ha de fond forestier in Munții Apuseni. In 2020, reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

