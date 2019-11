Justin Bieber, schimbare dramatică de look Justin Bieber iși ține tot timpul fanii cu sufletul la gura. A trecut printr-o perioada dificila, cand a suferit de depresie, s-a casatorit in secret cu modelul Hailey Baldwin, a revenit in muzica cu o piesa care a ajuns in topuri, iar acum și-a facut o schimbare dramatica de look. Nu! Bieber nu mai este blond! Artistul a decis sa iși schimbe culoarea parului, așa ca s-a vopsit roz. Justin și Hailey au pornit in cautarea unei noi case in Los Angeles, moment in care cantarețul canadian a fost surprins cu noua sa infațișare. Daca inițial avea pe cap o gluga, la un moment dat acesta a renunțat la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

