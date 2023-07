Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, la intrare in Costinesti, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 11.25, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza cain evenmentul…

- Experții in siguranța cibernetica avertizeaza asupra faptului ca, de la inceputul anului, numarul de link-uri infectate a crescut de cinci ori. Vorbim despre linkuri detectate in atacuri care vizeaza furtul de date. Practic pana acum s-au inregistrat de la inceputul anului un sfert de milion de astfel…

- Industria auto ia avant. Numarul autoturismelor produse in mai in Romania a crescut. Numarul autoturismelor produse in mai a.c. in Romania este in crestere cu aproape 30% fata de aceeasi luna a anului 2022, conform Agerpres. CITESTE SI Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere sedinta de luni…

- Incep sa apara procesele de defaimare, din cauza asa-ziselor halucinatii, cum sunt numite inventiile pe care ChatGPT le produce de multe ori. Mark Walters, un DJ din Georgia, a dat in judecata OpenAI, producatorul ChatGPT, pentru ca chatbot-ul a afirmat despre el ca se face vinovat de deturnarea fondurilor…

- Un medic de la Spitalul de Urgenta Dimitrie Castroian din Husi a fost filmat jucandu-se pe telefon, in timp ce se afla in garda. Cand barbatul care a filmat-o i-a reprosat ca se joaca, in timp ce pacientii asteapta la usa si se se simt rau, femeia a reactionat ridicand vocea, spunandu-i acestuia ca…

- Situație incredibila la Galați. O femeie care a sunat la Poliție, ca sa fie salvata de atacul unor vecine, a fost chiar ea amendata. Intreaga scena a fost insa filmata și abia dupa ce imaginile au ajuns publice oamenii legii au decis sa o amendeze și pe una dintre agresoare.

- Volodimir Zelenski face lista de dorințe entru viitorul apropiat: Sisteme suplimentare de aparare aeriana, rachete si avioane, arme cu raza lunga de actiunePresedintele Volodimir Zelenski a reafirmat joi seara ca obiectivul Ucrainei este de a elibera intreg poporul si teritoriul ocupat de rusi, inclusiv…

- A fost panica la o scoala din Constanta, acolo unde un elev a adus o arma cu luneta in clasa. Din primele informatii elevul ar fi luat arma de la tatal sau. Din primele informatii elevul ar fi luat arma de la tatal sau pentru a se l[uda cu ea la scoala. Alarma a fost […] Source