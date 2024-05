Stiri pe aceeasi tema

- In urma mai multor informații și știri false aparute in mediul online in aceste zile, purtatorul de cuvint al Guvernului a venit cu unele precizari in acest sens. „Dragi prieteni, am trait ca sa o vedem și pe asta. Pe site-urile cu filme piratate au aparut clipuri video sponsorizate care promoveaza…

- Șapte instituții de invațamint din Balți, Edineț, Rișcani, Orhei, Chișinau și UTA Gagauzia vor fi reorganizate prin absorbția altor școli și colegii tehnice, noteaza Noi.md. Un proiect de hotarire a fost elaborat de Ministerul Educației și urmeaza a fi dezbatut in cadrul ședinței Guvernului din 23 mai.…

- Guvernul cauta cu disperare sa salveze compania Tarom și incearca sa convinga marile companii aviatice din Golf sa cumpere un pachet de acțiuni la operatorul național de transport aerian. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca se cauta soluții pentru TAROM, compania aeriana naționala…

- Statele Unite ale Americii au felicitat Guvernul RM și Energocom pentru prima achiziție de gaz din SUA. „Continuam sa sprijinin eforturile Moldovei de a se elibera de șantajul energetic și de a-și asigura calea catre un viitor european”, se arata in comunicatul Ambasadei SUA la Chișinau.

- Serviciile secrete din Cehia au destructurat o rețea finanțata de Moscova care difuza propaganda rusa și exercita influența in intreaga Europa, inclusiv in Parlamentul European, a anunțat miercuri, 27 martie, premierul ceh Petr Fiala, potrivit agenției France Presse, citata de The Moscow Times.Gruparea…

- Avertizare ANAF: noi mesaje false, in numele instituției, privind sistemul e-Factura. Atenționari pentru contribuabili ANAF atenționeaza asupra unei noi tentative de mesaje false transmise in numele instituției. Contribuabiilor le sunt solicitate, fara drept, informații privind facturile emise prin…

- Maia Sandu a declarat miercuri, la Digi24, ca Rusia incearca sa impiedice aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana și ca ținta Kremlinului e sa schimbe guvernul de la Chișinau. In ce privește situația din Transnistria, Maia Sandu susține ca regimul de la Tiraspol nu are resurse, iar pana in…

- Numarul cererilor pentru cursurile de limba romana organizate gratuit in Republica Moldova este de peste doua ori si jumatate mai mare decat cel al locurilor disponibile, iar cateva sute de cereri au venit din regiunea transnistreana, a anuntat luni, 4 martie, Ministerul Educatiei si Cercetarii de la…