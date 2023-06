Stiri pe aceeasi tema

- La prestigioasa editura Eikon, din București, a aparut recent cartea de poeme „Omuleții de hartie și Dumnezeu" a celei mai cunoscute poete macedonene, Daniela Andonovska-Trajkovska (a publicat poeme in peste 40 de țari și a caștigat numeroase premii internaționale), tradusa de artistul ...

- In cadrul celei de-a șaptea ediții a Galei Asociației Furnizorilor Casei Regale a Romaniei, La Provincia, reprezentata de Iustin Paraschiv, a fost premiata cu o diploma de excelența, in semn de recunoaștere a performanței profesionale și a calitații inalte a produselor sale.Diploma de excelența…

- De curand, medicul chirurg Liviu Petrea a primit o diploma de excelența pentru ,,merite deosebite in dezvoltarea Școlii romanești de Chirurgie” din partea președintelui Societații Romane de Chirurgie, prof. univ. dr. Patrașcu Traian. Cu o experiența de peste 40 de ani in domeniul medical, dr. Liviu…

- Uniunea Patronatelor din Romania – Business Romania, cu sediul la Shanghai, reprezentata in China de Robert Mitrofan, a primit Premiul de Excelența pentru Cel mai Bun Expozant, marți, la Ningbo, unde are loc cea de-a treia ediție a Expoziției China-ECCE. Comitetul de organizare al Expoziției China-ECCE…

- Ședința ordinara a Colegiului Prefectural, in cadrul careia au fost dezbatute urmatoarele subiecte aflate pe ordinea de zi: Excelența in educație certificata de rezultatele obținute de elevii dambovițeni la olimpiade și concursuri școlare; Evoluția veniturilor bugetare in primul trimestru al anului…

- FOTO| Veteranul de razboi, colonel in retragere Cerghedean Ioan, DIPLOMA de excelența din partea Jandarmeriei Alba: Semn de apreciere și prețuire pentru cariera militara și serviciul adus țarii Colonelul in retragere Cerghedean Ioan, veteran al celui de-al Doilea Razboi Mondial, a primit o diploma de…

- In contextul anului omagial al pastorației persoanelor varstnice in Patriarhia Romana, colonel in retragere Cerghedean Ioan, veteran al celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fost vizitat de preoții militari prezenți pentru desfașurarea Cercului Pastoral Misionar al preoților militari din MAI pentru…

- In perioada 31 martie – 2 aprilie a avut loc, in Poiana Brașov, Hotel ”Piatra Mare”, Gala ”Cunoasterea atributiilor, recunoasterea meritelor”, organizata de Asociația Comunelor din Romania (A.Co.R), in cadrul careia s-au conferit titluri, trofee si diplome de excelenta primarilor ”de 8, 7, 6, 5 și 4…