- Un virus deosebit de periculos ameninta tomatele si ardeii din Franta dupa ce a afectat mai multe state mari producatoare de legume din Europa (Spania, Italia, Olanda, Grecia sau Marea Britanie) precum si Turcia, SUA si China, a anuntat marti Agentia pentru Alimentatie, Sanatate, Securitate Profesionala…

- Producatorul european de avioane Airbus a acceptat plata a 3,6 miliarde de euro (4 miliarde dolari) pentru inchiderea investigatiilor de coruptie din partea Statelor Unite, Marii Britanii si Frantei, referitoare la contracte, eliminand o problema legala care a umbrit timp de ani de zile perspectivele…

- Potrivit lui Macron, retragerea Marii Britanii din UE "trebuie sa ne faca sa reflectam". "Acest Brexit este posibil (...) pentru ca nu am schimbat suficient Europa noastra, pentru ca am facut prea des din ea tapul ispasitor al propriilor noastre greutati", a spus presedintele francez, intr-o declaratie…

- Numarul vizitatorilor internationali in Spania a atins in 2019 nivelul record de 83,7 milioane – al saptelea an consecutiv de crestere a numarului de turisti – a anuntat ieri ministrul Industriei si Turismului, Reyes Maroto, exprimandu-si optimismul privind evolutiile din 2020, transmite agentia Reuters,…

- Iranul îmbogațește mai mult uraniu acum decât o facea înainte de acordul nuclear semnat cu marile puteri ale lumii în 2015, a declarat joi președintele iranian Hassan Rouhani, într-un discurs televizat, potrivit Reuters. ”Îmbogațim mai mult uraniu decât…

- Germania a confirmat marti ca va gazdui duminica la Berlin o conferinta internationala pentru solutionarea conflictului armat din Libia, relateaza Reuters. Reprezentanti din SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta, China, Turcia, Italia si ai ONU se numara printre participanti, se arata intr-o declaratie…

- Franta, Germania si Marea Britanie, cele trei state europene co-semnatare ale acordului nuclear din 2015 cu Iranul, au declansat mecanismul de reglementare a diferendelor, prevazut in text, pentru a constrange Teheranul sa revina la respectarea angajamentelor asumate, au anuntat sefii celor trei…

- Emmanuel Macron a declarat joi ca nu a acceptat un moratoriu propus de Rusia cu privire la desfasurarea de rachete nucleare in Europa si ca a indemnat NATO sa discute acest subiect cu Moscova si sa-i implice pe europeni in discutii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Tratatul Fortelor Nucleare…