- Cele mai semnificative cresteri ale costului orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) s-au regasit in activitatile: – spectacole, culturale si recreative (+22,25%) – intermedieri financiare si asigurari (+14,09%) – informatii si comunicatii (+11,95%) – sanatate si…

- Prestație de aur, argint și de bronz a CSM Onești la recenta ediție a Campionatului Național de Judo derulata la Poiana Brașov. Gruparea oneșteana antrenata de Cristinel Panțiru și-a adjudecat un titlu național prin Lavinia Ichim la 40 kg și unul de vice prin Eduard Molea, la 66 kg. Aproape de o medalie…

- Prima competiție, primele medalii cucerite in 2021 de judoka pregatiți de Aurel Chelariu la CSM Bacau. „CSMeii” au inceput cu dreptul anul, obținand un titlu național și un bronz la Campionatele Naționale desfașurate la finalul saptamanii trecute, in Poiana Brașov. Lavinia Balan și-a confirmat statutul…

- In ședința din 13 ianuarie, Comisia de Disciplina și Etica a FRF a decis sancționarea echipei din eșalonul al treilea CS Faurei cu depunctarea a doua puncte și cu interdicția de a transfera/ legitima jucatori. Sancțiunea este rezultatul unui litigiu mai vechi pe care clubul manageriat de Banel Nicolița…

- Amicale la foc automat pentru divizionara B Aerostar Bacau. Dupa ce miercuri au bifat doua teste in aceeași zi la Piatra Neamț cu echipe de Liga a III-a (3-1 cu Ceahlaul și 2-3 cu Bucovina Radauți), bacauanii revin astazi sub Pietricica. Acolo unde, de la ora 13.00, vor intalni o alta grupare din cel…

- Ultimul veteran de razboi pe care il mai are comuna Parava, Ion V. Chelaru, a fost sarbatorit la implinirea a o suta de ani de viața. Alaturi de el au venit la acest mare eveniment frații și copiii, o mulțime de nepoți și stranepoți, dar și primarul comunei, Costel Dediu, și vicepreședintele Filialei…

- In weekend, Bacaul a gazduit prima reuniune atletica a anului. Este vorba de cea de-a 36-a ediție a Cupei Bistriței- Memorialul „Nicolae Mihalache”, care a coincis cu etapa inaugurala a Campionatului Național de Seniori, Tineret și Juniori 1. Federația a anunțat ca intenționeaza sa ofere Bacaului și…

- Pe locuri, fiți gata, start! Și in 2021, startul competițiilor atletice se va da in Bacau. Prima reuniune a anului va avea loc chiar in acest weekend. Și se va derula dupa modelul „doi in unul”. Altfel spus, etapa de debut a Campionatului Național de Seniori, Tineret și Under 20 va coincide cu tradiționala…