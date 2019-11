Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, ca un copil plin de viata, face de cateva ori roata, asa cum poate, dupa care face un arabesc, tot in stilul lui, dupa care incearca si un mers in maini, tot esuat, si trece la statul in cap. Citeste si Premierul Ludovic Orban: E in lucru ordonanta de urgenta de restructurare…

- ■ deputatul Laurentiu Leoreanu si istoricul Liviu Bratescu nu mai figureaza pe lista finala a Guvernului stabilita de Ludovic Orban ■ cei 16 ministri au fost stabiliti dupa o consultare cu presedintele Klaus Iohannis ■ In cursul zilei de joi, 24 octombrie, in urma discutiilor purtate de liderul PNL…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, afirma ca nu agreeaza ideea ordonantelor de urgenta ale Guvernului, dar anunta ca va folosi acest instrument legislativ pentru a reglementa functionarea guvernului si a structurilor din subordinea executivului, Orban spunand ca nu a fost facuta o evaluare a numarului…

- "Sunt unii din PSD care au venit si mi-au spus, dintre liderii importanti:Gresesti, nu faci bine, nu se procedeaza asa, nu trantesti usa dupa ce am fost parteneri de guvernare. Si le-am spus: Da, eu impartasesc punctul vostru de vedere, dar faceti ceva. Pai nu putem, ca ea e prim-ministru, ca ea…

- VOR SIGURANTA IN PRIMARII… Edilii din judet s-au saturat de balbaielile care au planat in jurul bugetului de stat pe anul 2019, aprobat abia in primavara. Ca atare, alaturi de colegii din toata tara, cer Guvernului sa inceapa, inca de acum, discutiile legate de bugetul de stat pe anul 2020. Toate cele…

- Șeful statului susține ca premierul ar trebui sa mearga in Parlamentul Romaniei pentru validarea Guvernului. In caz contrar nu va accepta nicio propunere pentru numiri noi in Guvern. ”Doamna prim-ministru, va spun acum direct și public. Trebuie sa va prezentați in fața Parlamentului Romaniei…

- Discuții aprinse in debutul ședinței Cabinetului de Miniștri. Nemulțumita de putoarea din Chișinau, prim-ministrul Maia Sandu a dat indicații ca la ședința de astazi a Guvernului sa fie prezenta conducerea Apa-Canal Chișinau. Directorul instituției a recunoscut ca sursa mirosului este stația de epurare,…

- La ora 1 din noaptea de 10 spre 11 februarie 1938, primul guvern al dictaturii regale a depus juramantul. Președinte al Consiliului de Miniștri era patriarhul Miron Cristea, iar in componența guvernului intrau foști prim-miniștri și conducatori ai partidelor politice: Constantin Angelescu, Gheorghe…