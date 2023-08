Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Alin Sorin Nicolescu, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, admite, referindu-se la acuzatiile formulate la adresa sa de catre un tanar ofiter de la Serviciul Teritorial Olt al Durectiei Generale Anticoruptie (DGA) ca a sunat la DGA pentru a reclama atitudinea avuta de acesta in timpul…

- Un ofiter din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Olt acuza conducerea Directiei de faptul ca l-a chemat pentru a cere explicatii si i-a solicitat sa ii prezinte scuze unui judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce ofiterul a avut un schimb de replici cu magistratul, in contextul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 21 iulie 2023, decretul privind eliberarea din functia de procuror a lui Daniel Ghita in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in prezent delegat in functia de prim procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sinaia, avand gradul…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza propunerea de delegare in functia de procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Cristina Daniela Balcan. Magistratul in cauza este procuror…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in sedinta viitoare patru cereri de eliberare din functie, prin pensionare. Magistratii in cauza sunt: Bertha Cristian Adrian, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj. Popescu Catalin Andrei, procuror…

- Cristian Popescu Piedone are parte de vești bune! Fostul edil al Secotorului 5 are dreptul de a reveni in funcție, dupa ce a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casație și Justiție. Cum trebuie sa procedeze in acest caz.

- Lovitura primita de Mircea Geoana. Cumnatul sau, Mircea Ionuț Costea, a fost condamnat definitiv la șase ani de inchisoare pentru infracțiunea de luare de mita, in dosarul reabilitarii caii ferate Bucuresti – Constanta, potrivit unei decizii luate de magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție…

- Magistratul Codrut Dumitru Popoiu, procurorul sef al Sectiei de Urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, este pe cale sa devina sef in cadrul Parchetului General. Anchetatorul a fost propus pentru a fi delegat in functia de procuror sef al Sectiei de Urmarire penala si…