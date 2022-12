Judecătorul Gabriel Apostol de la Masterchef s-a sinucis. Și-a injectat benzină în vene Gabriel Apostol, un cunoscut avocat din Argeș și-a pus capat zilelor intr-un mod cu totul neobișnuit. Acesta și-a injectat benzina in vene. Un apel la 112 semnala faptul ca un barbat și-a injectat benzina in vene,in incercarea de a se sinucide. Odata ajunși la fața locului, medicii au descoperit ca barbatul care și-a injectat benzina in vene era cunoscutul judecator, Gabriel Apostol. Potrivit Antena 3 , chiar soția lui a fost cea care a sunat la 112. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și condus spre spital. A ajuns la Urgențe conștient, dar confuz. Insa, din pacate, Gabriel Apostol starea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Judecatorul Gabriel Apostol, din Pitești, suspendat din magistratura in urma unor scandaluri, a murit dupa ce și-ar fi injectat benzina in vene. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Fostul concurent Masterchef, judecatorul Gabriel Apostol, a murit dupa ce și-a injectat benzina in vene. El a ajuns in stare grava la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, insa medicii nu au putut sa-i salveze viața. Gabriel Apostol, fost concurent la Masterchef și de me ...

- Controversatul judecator argeșean Gabriel Apostol și-a pus capat zilelor chiar de 1 decembrie, intr-un mod cu totul neobișnuit. El devenise cunoscut dupa ce a participat la Masterchef, dar și din cauza scandalurilor in care a fost implicat. Ieri, barbatul și-a injectat benzina in vene. A fost luat de…

- Judecatorul Gabriel Apostol din Pitești și-a injectat benzina in vena intr-o tentativa de suicid și a fost transportat la Spitalul Județean in stare foarte grava, apoi transferat de urgența la Spitalul Floreasca din București, potrivit Jurnalul de Argeș. Barbatul era intubat si ventilat mecanic, dar,…

- Judecatorul Gabriel Apostol din Pitești, care, cum spuneam, și-a injectat benzina in vena, a murit din pacate in ambulanta, pe drumul spre Spitalul Floreasca din Bucuresti., unde fusese transferat de urgenta. Din pacate pentru el nu s-a mai putut face nimic. La kilometrul 44 al autostrazii spre capitala,…

