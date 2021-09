Judecătorii îi aplică o nouă corecție lui Cătălin Tolontan Jurnalistul Catalin Tolontan și ziarul Libertatea pierd inca un proces in razboiul cu Daniel Baluța, primarul de la Sectorul 4. Coordonatorul editorial al ziarului Libertatea incaseaza o noua infrangere in instanța din partea edilului de la sectorul 4, Daniel Baluța, deși impotriva acestuia a declanșat in ultimii ani o ampla operațiune de compromitere, prin articole […] The post Judecatorii ii aplica o noua corecție lui Catalin Tolontan first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Catalin Tolontan și ziarul Liberatea pierd inca un proces in razboiul cu Daniel Baluța, primarul de la Sectorul 4, anunța vp-news.ro. „Admite ordonanta presedintiala formulata in contradictoriu cu paratii S.C. Ringier Romania S.R.L., Tolontan Catalin si Radu Cristina, si, in consecinta,…

- La nici un an de la alegerile locale, Capitala este paralizata in mare masura de conflictele politice din tabara fostilor aliati, PNL si USR-PLUS. Aparent surprinzator, cei mai relaxati sunt primarii care au facut sau fac parte din tabara PSD – Negoita, Baluta, Popescu Piedone. Aparent surprinzator,…

- Un anunț venit joi, 12 august, din partea instituției conduse de catre Daniel Baluța le da de veste șoferilor ca peste 2.500 de locuri de parcare publica de pe bulevardele din Sectorul 4, administrate de Primaria Sectorului 4 prin Direcția de Mobilitate Urbana, vor intra in regim de tarifare, incepand…

- Aproape doua mii de metri patrati pe Strada Doina din Sectorul 5 al Capitalei vor deveni „o mica insula a surzilor, intr-o lumea atat de mare a auzitorilor”, ne spune Mirel Ilie, preotul comunitatii hipoacuzicilor din Arhiepiscopia Bucurestilor. El face parte din echipa care se ocupa de edificarea…

- Comisia Europeana da drept exemplu negativ acțiunile primarului sectorului 4 in recentul Raport despre statul de drept in Romania. „Se inregistreaza in continuare procese impotriva jurnaliștilor de investigație pentru publicarea de articole cu caracter presupus defaimator”, a notat Comisia chiar in…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a anuntat ca joi este chemat la DNA pentru a fi audiat ca martor, alaturi de un alt jurnalist de la "Libertatea", intr-un dosar in care a fost reclamat de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta. Victor Ciutacu face o remarca interesanta de noua citație primita de…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a anuntat ca joi este chemat la DNA pentru a fi audiat ca martor, alaturi de un alt jurnalist de la "Libertatea", intr-un dosar in care a fost reclamat de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta. "Nicio zi fara o plangere a primarului Baluta contra presei: miercuri,…

- A poftit pe un barbat in casa, iar in timp ce acesta dormea, i-a furat 10.000 de euro. A fost gasit in sectorul 6 din București. Judecatorii l-au plasat in arest preventiv pentru 30 de zile. In noaptea de 2 spre 3 iulie, un clujean de 50 de ani a poposit la un bistrițean de 53 de ani, din Livezile.…