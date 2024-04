O nouă modă: medicul lasă halatul pentru haina de politician La ora actuala, Romania se confrunta cu o criza acuta de medici, dar, cu toate acestea, constatam ca o serie de doctori iși abandoneaza profesia pentru un fotoliu de primar sau de președinte de consiliu județean. Și nominalizarea medicului ortoped Catalin Carstoiu pentru Primaria Capitalei readuce in prim plan faptul ca o serie de medici și-au abandonat cariera medicala pentru o funcție politica in administrația publica locala, ajungand primari sau președinți de consiliu județean. „Moda” medicului ajuns primar a fost lansata de Sorin Oprescu, care a candidat de doua ori, fara succes, in 1998,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

