Coaliția va decide cel mai probabil, luni, 11 martie, cine va fi candidatul la Primaria Capitalei. Acesta va avea mai puține șanse decat Piedone. Presedintele liberal, Nicolae Ciuca, anunta ca PNL i-a sondat pentru Capitala pe Sebastian Burduja si Ionut Lupescu, PSD pe Gabriela Firea si Daniel Baluta, rezultatele fiind asteptate luni. El a precizat ca ulterior se va face analiza in coalitie si se va lua decizia. ”Nu am reusit sa nominalizam un candidat sau altul pentru ca am agreat impreuna sa sondam care sunt cele mai potrivite persoane. In momentul de fata, sondajele sunt pe final. Noi am…