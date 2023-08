Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a redactat și transmis catre Monitorul Oficial motivarea deciziei prin care a admis, in 2 august, sesizarea Inaltei Curti de... The post Curtea Constituționala a motivat decizia prin care apara pensiile de serviciu ale magistraților. Legea se intoarce in Parlament…

- Primarul din Pitești, Cristian Gentea, ne-a dat o veste buna. Una referitoare la inca un model de buna practica al SC Apa Canal 2000 SA. Despre ce este vorba? Citește și: Modificarea Statului de funcții in CJ Argeș, aprobat in ședința Luni, 7 august, a fost pus in funcțiune un grup de pompare nou, format…

- Curtea Constituționala a anunțat, miercuri, ca legea pensiilor de serviciu este parțial neconstituționala și va fi intoarsa in Parlament. Judecatorii CCR au decis ca legea este constituționala in ansamblul ei, dar are și articole care incalca Constituția. In aceste condiții, legea se va intoarce la…

- Mai cresc sau nu pensiile? Mulți romani așteapta niște informații clare referitoare la veniturile lor. Iata ca avem cateva vești interesante. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona-Bucura Oprescu, a dezvaluit ce se intampla cu majorarea pensiilor, mult așteptata de seniorii Romaniei. Totodata,…

- Europarlamentarul Dan Motreanu (PNL) afirma ca Marcel Ciolacu ar trebui sa isi depuna mandatul de premier daca proiectul prin care pretinde ca sunt eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor e respins la CCR. Motreanu afirma ca aceste pensii au fost instituite printr-o lege din 2015, semnata si…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si cel al PSD, Marcel Ciolacu nu au transat, in intalnirea de luni, subiectul numirii lui Mircea Abrudean ca secretar general al Guvernului, o noua discutie fiind asteptata miercuri, in coalitie, precizeaza surse politice pentru stiripesurse.ro,Cei doi lideri au decis ca…

- 37 de asociatii ale magistratilor din Europa au solicitat unanim autoritatilor romane sa nu puna in practica proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistratilor, avertizand ca acesta reprezinta o amenințare la adresa independenței sistemului judiciar și a statului de drept.Asociatia…

- Pensiile militare nu sunt și nu pot fi considerate pensii speciale, afirma miinistrul Apararii, Angel Tilvar: „Ii rog pe cei care fac presiuni sa se gandeasca la ce efecte ar putea avea asemenea decizii asupra retenției personalului militar aflat spre finalul carierei”.„In ceea ce privește pensiile…