- Parlamentul britanic a inceput marti, 16 aprilie, dezbaterile pe marginea proiectului de lege care scoate in afara legii vanzarea de tigarete oricarei persoane nascute dupa 1 ianuarie 2009, a relatat AFP, preluata de news.ro.Legea urmarește ca Marea Britanie sa devina „un stat fara tutun”, potrivit…

- Proprietarii terenurilor cu destinație agricola nu vor fi notificați referitor la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistența medicala in suma fixa. Parlamentul a votat in lectura a doua proiectul care introduce modificari in Legea cu privire la marimea, modul și termenele de achitare a primelor…

- Parlamentul a aprobat Declarația cu privire la integrarea europeana a Republicii Moldova. Documentul exprima convingerea ca doar aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana va asigura viitorul țarii in calitate de stat suveran, neutru, integru și democratic, iar calea ireversibila de integrare…

- Palatul Westminster, in care iși are sediul Parlamentul britanic, este in pericol sa se prabușeasca impreuna cu colecția naționala de arta. O spune fostul deputat și director al Muzeului Victoria și Albert, Tristram Hunt, intr-un articol pentru Financial Times. "O scurta plimbare prin Camerele Comunelor…

- Deși creditele pentru apartamente și case au crescut in ultimii ani, romanii nu vor sa renunțe la ideea de a deveni proprietari. Totodata, in pofida faptului ca prețurile imobilelor s-au majorat și ele, de la o luna la alta, incat romanii se vad nevoiți sa caute soluții pentru a reuși totuși sa iși…

- Legislația in domeniul muncii va fi armonizata cu legislația Uniunii Europene. Parlamentul a votat in prima lectura un PROIECT de modificare a Codului muncii și Codului contravențional. Modificarile introduse in Codul muncii se axeaza, in special, pe 3 direcții importante: diminuarea fenomenului de…

- Conform unui proiect de lege depus si in Parlamentul din Romania, supermarketurile ar putea fi inchise duminica și ar funcționa doar cateva ore sambata. Acest proiect legislativ, propus de reprezentanții PNL, vizeaza restricționarea accesului la marile magazine. Conform propunerii, supermarketurile…

- Rishi Sunak a reușit sa treaca proiectul sau de lege cheie privind Rwanda prin Camera Comunelor, dupa ce o rebeliune conservatoare nu s-a materializat, informeaza BBC.Proiectul de lege, care urmarește sa opreasca contestațiile legale impotriva planurilor miniștrilor de a trimite solicitanții de azil…