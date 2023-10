Judecatorii anunta azi daca Nordis Management SRL intra sau nu in insolventa! Numarul creditorilor a crescut la 24

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat, miercuri, cu 89 de voturi „pentru”, 16 voturi „impotriva” si o abtinere, modificarile la legea pensiilor de serviciu, pentru punerea acesteia in acord cu decizia CCR. Senatul este prim for sesizat pe proiectul de lege, Camera Deputatilor fiind camera decizionala.Unul din amendamente…

- Luni, 9 octombrie 2023, judecatorii de la Tribunalul Bucuresti vor analiza cererea privind intrarea in insolventa a companiei Nordis Management SRL, solicitarea fiind formulata de mai multe persoane fizice si juridice. Potrivit Termene.ro, asociatii Nordis Management SRL sunt Vladimir Razvan Ciorba…

- Printre asociatii Nordis Management SRL se afla Vladimir Razvan Ciorba, casatorit Laura Ciorba Vicol, deputat PSD, presedintele comisiei juridice din Camera Deputatilor. Curtea de Apel Constanta, decizie definitiva in dosarul 5755 212 2022 in care compania Nordis Management SRL a fost a fost "obligataldquo;…

- Judecatorul sindic a aprobat, luni, planul de reorganizare modificat inaintat de Dinamo, astfel ca roș-albii se afla in linie dreapta cu ieșirea din insolvența. Rivalii „cainilor” contesta vehement decizia și insista ca dinamoviștii ar trebui retrogradați in „B”. Ieri, Tribunalul București a acceptat…

- Asociatii Nordis Management SRL sunt Vladimir Razvan Ciorba si Mapp Development SRL, fiecare cu cate 46 si Mihai Alexandru, cu 8 . Administrator este Gheorghe Emanuel Postoaca. Vladimir Razvan Ciorba este casatorit Laura Ciorba Vicol, deputat PSD, presedintele comisiei juridice din Camera Deputatilor.…

- In seara de 20 octombrie 2015, Bogdan Gigina, un polițist de 28 de ani, a murit dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o groapa sapata in mijlocul carosabilului de angajatii unei firme de gaze. Deschidea coloana lui Gabriel Oprea, ministru de interne. A inceput un lung proces, in care Oprea a fost declarat…

- Marele investitor imobiliar Nordis a strans peste 180 de dosare in instanța in primele aproape 9 luni ale acestui an, potrivit informațiilor provenite de pe portalul instanței – Portal Just. Majoritatea acestor dosare sunt deschise la Judecatoria Sectorului 1 și Tribunalul București. Cauzele predominante…

- Asociatii Nordis Management SRL sunt Vladimir Razvan Ciorba si Mapp Development SRL, fiecare cu cate 46 si Mihai Alexandru, cu 8 . Administrator este Gheorghe Emanuel Postoaca. Vladimir Razvan Ciorba este casatorit Laura Ciorba Vicol, deputat PSD, presedintele comisiei juridice din Camera Deputatilor.…