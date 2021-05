Judecătoria Ploiești face senzaţie pe Internet. Fotografii și noțiuni juridice prezentate cu umor Tot mai multe persoane urmaresc activitatea Judecatoriei Ploiești pe rețelele sociale. Și asta pentru ca postarile sunt pline de umor, iar fotografiile pe masura. Președintele Judecatoriei Ploiești a ținut cont de faptul ca limbajul juridic este unul rigid și a vrut o altfel de abordare de comunicare. Așa ca Alin Ene creeaza postari hazlii, noțiunile juridice […] The post Judecatoria Ploiești face senzatie pe Internet. Fotografii și noțiuni juridice prezentate cu umor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

