Stiri pe aceeasi tema

- Warner Bros. a anunțat ca cel mai recent film „Dune”, care a aparut in aceste zile in cinematografe, inclusiv in Romania, va avea o continuare. „Dune, Partea a II-a” va avea premiera peste doi ani, programata in ziua de 20 octombrie 2023, informeaza Digi24 . Regizorul canadian Denis Villeneuve a realizat…

- Sami Jasim al-Jaburi a fost prins in cursul unei operatiuni ”in afara frontierelor” irakiene, a anuntat luni, intr-un mesaj postat pe Twitter premierul Mustafa al-Kazimi. Washingtonul ofera o recompensa in valoare de cinci milioane de dolari in schimbul oricarei informatii despre acest conducator SI,…

- Comisia pentru Reforma si Supraveghere din Camera Reprezentantilor a afirmat ca documente obtinute recent ridica intrebari ”tulburatoare” legate de Trump International Hotel, o cladire istorica pe care Trump Organization o inchiriaza de la guvernul federal si care este un loc preferat de intalnire pentru…

- Joe Biden și- a aparat din nou joi planul gigantic de cheltuieli publice, un proiect emblematic al mandatului sau, pe care Congresul SUA nu l-a votat înca, scrie AFP. ”În ultimii patruzeci de ani, bogații s-au îmbogațit”, iar marile companii „și-au pierdut simțul…

- Justitia rusa a condamnat marti retelele de socializare americane Facebook si Twitter la noi amenzi pentru continuturi considerate ilegale, inaintea alegerilor legislative care se vor desfasura in Rusia intre 17 si 19 septembrie, relateaza agentiile AFP si EFE. Pentru Facebook, noua amenda…

- Autoritatile ruse au amendat joi platforma de rezervari de spatii de cazare online Booking.com, pentru abuz de pozitie dominanta pe piata, transmite DPA. Compania cu sediul in Olanda trebuie sa plateasca o amenda de 13 miliarde de ruble (175 milioane de dolari), a anuntat Autoritatea antimonopol…