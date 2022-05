Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii bulgari au hotarat, marți, ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și executa condamnarea la șase ani de inchisoare primita in dosarul „Gala Bute”. Decizia luata de Tribunalul din Blagoevgrad nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel de la Sofia. Elena Udrea,…

- Judecatorii bulgari au amanat cu cinci zile, pentru 19 aprilie, judecarea procesului privind extradarea in Romania a Elenei Udrea, in baza mandatului european de arestare emis de autoritațile romane. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie la ora 14.30. Intre timp, mandatul de…

- Elena Udrea a fost prezentata astazi la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Procesul de extradare a fost insa amanat pentru sambata. Elena Udrea a stat in sala de judecata in jur de…

- Poliția a ajuns la reședința in care locuiește Elena Udrea, in județul Ilfov. Elena Udrea nu este acasa. Polițiști de la Serviciul Urmariri al Poliției Capitalei au mers, joi, la doua ore de la momentul la care ICCJ a decis definitiv sa o condamne la 6 ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, la casa…

- Elena Udrea a fost condamnata, joi, definitiv, la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”. Practic, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut decizia instanței de fond, pentru 3 infracțiuni de luare de mita. Vom reveni cu detalii. The post Elena Udrea se duce la pușcarie.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a anulat deja principala aparare a Cameliei Bogdan in procesul in care judecatoarea contesta decizia CSM de a o exclude, pentru a doua oara, din magistratura, anunța Grupul de Investigații Politice. Potrivit grupul.ro, Camelia Bogdan susține, prin avocații…

- Doi copii cu varste de 9, respectiv, 13 ani au fost loviti, duminica, de un autoturism condus de un tanar in varsta de 17 ani. Potrivit primelor informații, copilul de 13 ani a suferit rani grave. Accidentul a avut loc pe aerodromul din apropierea localitatii Silistea Gumesti, din judetul Teleorman,…

- Doua institutii, dintre care una este Curtea Suprema de Justitie din Romania, iar alta este Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au comunicat, intr-o luna și jumatate, cifre diferite pe cele mai intruzive metode de supraveghere in Romania, informatiile in loc sa se potriveasca…