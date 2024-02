Stiri pe aceeasi tema

- Magistratul din Mangalia care judeca accidentul din 2 Mai in care Vlad Pascu a ucis doi adolescenți a intrebat daca victima e in sala și a cerut buletinul baiatului mort, susține tatal acestuia care a facut declarații pentru presa locala, dupa ce a ieșit plangand din Judecatoria Mangalia. Tatal baiatului…

- Procesul lui Vlad Pascu, baiatul de 19 ani care, drogat fiind, a intrat cu mașina in doua grupuri de opt tineri la 2 Mai, iar doi studenți au murit, in vara anului trecut, a avut primul termen joi, la Judecatoria Mangalia.Procesul a fost amanat, insa, la cererea lui Vlad Pascu, care nu a fost reprezentat…

- Procesul lui Vlad Pascu, tanarul care a urcat la volan sub influența substanțelor interzise, lovind mortal cu mașina doi tineri studenți, la 2 Mai, pe Roberta și Sebastian, in vara anului trecut, incepe joi la Judecatoria Mangalia. La instanța au ajuns și parinții victimelor tragediei produse la 2 Mai.…

