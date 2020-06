Stiri pe aceeasi tema

- Tea Katai, soția lui Aleksandar Katai (29 de ani) de la LA Galaxy, a lansat un atac uluitor asupra protestatarilor din S.U.A. CONTEXT: Uciderea lui George Floyd de catre un polițist american a provocat proteste de proporții in S.U.A.Daca majoritatea protestelor sunt pașnice, o buna parte dintre ele…

- Meghan, ducesa de Sussex si sotia printului Harry al Marii Britanii, le-a vorbit elevilor despre moartea lui George Floyd, afro-americanul care a decedat saptamana trecuta in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis, relateaza DPA.

- Compania Nike a lansat o campanie publicitara in care spune „don’t do it” – „nu o faceți”, in efortul de a se adresa tulburarile sociale care au izbucnit in urma morții premature a lui George Floyd, in timpul unei intervenții a poliției, scrie Hotnews. Floyd, un barbat afro-american, in varsta de 46…

- Irina Fodor a postat pe contul de socializare, un mesaj dedicat soțului ei, care a caștigat Asia Express, sezonul 3, alaturi de Sorin Bontea. Soția lui Razvan a avut cuvinte de lauda și la adresa lui Speak și a Ștefaniei, care au avut un parcurs impecabil pe timpul competiției. Irina și Razvan Fodor…

- Rustu Recber, 46 de ani, fosta legenda a fotbalului turc si fostul portar al gruparii FC Barcelona, a trecut prin momente grele dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, noteaza Mediafax.Dupa 11 zile in care a stat in spital, fiind, la un moment dat in stare critica, fostul mare fotbalist turc a…

- Un cuplu de sud-africani a alergat 42,2 kilometri, distanta unui maraton, pe balconul apartamentului sau din Dubai, relateaza AFP potrivit news.ro.Collin Allin, in varsta de 41 de ani, si sotia sa Hilda au alergat sambata, parcurgand de 2.100 de ori dus-intors balconul lor de aproximativ 20…

- Marta Ponsati, soția lui Jose Callejon (33 de ani), extrema lui Napoli, a criticat, printr-un mesaj pe Instagram, persoanele in varsta din Italia care nu respecta recomandarile autoritaților și ies din casa in perioada pandemiei de coronavirus. „E scandalos pentru mine ca familia mea e acasa de o saptamana…

- Pentru a ridica moralul oamenilor, televiziunea din Italia a luat decizia de a transmite, sambata, finala Cupei Mondiale 2006 la fotbal, caștigata de Squadra Azzurra.Astfel, milioane de italieni, care sunt blocați in propriile locuințe din cauza pandemiei de coronavirus, au putut urmari partida in urma…