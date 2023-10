Stiri pe aceeasi tema

- Gala MTV Europe Music Awards (EMA) 2023, care urma sa aiba loc pe 5 noiembrie la Paris, a fost anulata, au anuntat joi organizatorii, invocand conflictul dintre Israel si Gaza, transmite Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri negocieri intre Israel si palestinieni, apreciind, de asemenea, ca este „necesar” sa se evite „extinderea conflictului”, relateaza AFP. El a cerut ca eforturile sa se concentreze pe diplomatie pentru a pune capat luptelor declansate de atacul sangeros…

- Razboi in Ucraina, ziua 595. Rusia este deschisa sa joace un rol in rezolvarea conflictului dintre Israel si gruparea islamista Hamas, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.

- Companiile prezente in Israel s-au vazut nevoite sa-și regandeasca operațiunile dupa izbucnirea conflictului armat, declanșat sambata dimineața odata cu atacul cu rachete trase din Fașia Gaza. Unele activitați au fost inchise, mai multe companii aeriene și-au suspendat zborurile directe catre Tel Aviv,…

- Violentele din Israel vor determina probabil o crestere a interesului pentru aur si alte active de refugiu, deoarece investitorii urmaresc indeaproape evenimentele din Orientul Mijlociu, pentru a evalua efectul riscului geopolitic asupra pietelor, transmite Reuters.Membri inarmati din grupul palestinian…

- Imaginile de pe un telefon au aratat momentul in care parapantele Hamas au atacat un festival din deșert, in Israel, sambata (7 octombrie), in timp ce imaginile cu drone arata distrugerea de dupa atacul care a avut loc langa Re’im, aproape de Gaza, potrivit Reuters. Mii de tineri au participat la petrecerea…

- Compania ungara Wizz Air a anuntat, duminica seara, ca anuleaza toate zborurile spre si dinspre Tel Aviv, pana la o notificare ulterioara, din cauza conflictului deschis dintre Israel și Hamas. „Ca urmare a escaladarii conflictului din Israel, am anulat zboruri le catre si dinspre Tel Aviv pana la o…

- Emiratele Arabe Unite au calificat duminica atacurile desfasurate de factiunea islamista palestiniana Hamas impotriva oraselor israeliene drept o "escaladare serioasa si grava", informeaza luni Reuters.