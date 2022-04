Dupa 44 de zile de razboi, in Ucraina au murit, printre multe alte victime, și 176 de copii. Și, pentru fiecare copil mort, jucatorii de la Șahtior Donețk, care au purtat tricouri pe care erau inscrise numele orașelor Mariupol, Irpin, Bucha, au așezat pe scaunele goale din tribune, cate o jucarie. Sa vedem despre ce e vorba… Indragita echipa de fotbal pe care am numit-o mai sus a infruntat-o sambata – pe stadionul Karaiskakis din Atena, in cadrul turneului caritabil pentru pace, organizat pentru ajutorarea victimelor de razboi, pe Olympiakos Atena. Echipa Șahtior Donețk, condusa de antrenorul…