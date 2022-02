Stiri pe aceeasi tema

- Jose Mourinho, managerul Romei, și-a criticat dur echipa dupa eliminarea din Cupa Italiei, 0-2 cu Inter: „Vreau sa știu de ce, de doi ani, sunteți mici impotriva celor mari. Daca suntem mici, arbitrii ne trateaza ca pe niște copii!” Jose Mourinho nu mai accepta infrangerile. Și, mai mult de atat, nu…

- Juventus a caștigat acasa cu Verona, scor 2-0, intr-un meci din etapa cu numarul 24 din Serie A. Pentru „Batrana Doamna” au marcat jucatorii transferați in aceasta iarna, atacantul Dusan Vlahovic (22 de ani) și mijlocașul Denis Zakaria (25 de ani). Dusan Vlahovic, debut cu gol la Juventus Atacantul…

- Meci interzis cardiacilor in Serie A! Juventus Torino a invins-o pe AS Roma cu scorul de 4-3, dupa ce a fost condusa cu 3-1. "Giallorossi" au deschis scorul pe Stadio Olimpico in minutul 11 prin Tammy Abraham. Juventus a egalat rapid prin Paulo Dybala.

- ​Clubul Salernitana, clasat pe ultimul loc în Serie A, a fost cumparat de omul de afaceri italian Danilo Iervolino si a scapat de excluderea din primul eșalon.Gruparea din Salerno era detinuta de patronul clubului Lazio, Claudio Lotito, ceea ce încalca regulile federatiei italiene,…

- AS Roma a anuntat duminica aparitia a doua cazuri de infectare cu COVID-19 in lotul sau, dar nu a dezvaluit numele jucatorilor infectati, transmite L'Equipe. Cei doi jucatori, care erau vaccinati, au intrat in carantina conform protocolului sanitar in vigoare si vor rata meciul derby de joi…

- Roma a fost readusa cu picioarele pe pamant de Sampdoria, dupa 1-1 pe Stadio Olimpico, in condițiile in care Manolo Gabbiadini a egalat pentru genovezi, la doar 8 minute dupa deschiderea de scor a lui Eldor Shomurodov. Tammy Abraham a ieșit accidentat și risca o absența mai indelungata. Giallorossi…

- Felix Afena-Gyan, 18 ani, ghanezul care a oferit victoria Romei la Genoa, 2-0, marcand ambele goluri, a fost recompensat de Jose Mourinho. Antrenorul „giallorosso” i-a daruit o pereche de pantofi in valoare de 800 de euro, așa cum ii promisese. Felix Afena-Gyan: „Nu m-am suparat, remarca n-a fost…