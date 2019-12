Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorit pe 6 decembrie, sfantul Nicolae este iubit de toți copiii din Romania pentru ca, in mod tradițional , de aceasta zi micuții de bucura de cadouri.Pentru parinți, dar nu numai, Moș Nicolae reprezinta ”o copie in miniatura” a lui Moș Craciun, așa ca in aceste zile iau cu asalt magazinele in…

- Cea mai inalta cladire din lume, Burj Khalifa din Dubai, a fost iluminata in tricolorul Romaniei, de ziua naționala. Totodata, drapelul țarii a aparut și in celebra piața Times Square din New York. De asemenea, culorile Romaniei au fost afișate și pe turnul Atakule, simbol al Ankarei și al…

- ​Singurul dosar depus pentru preluarea Bancii Române de Credite și Investiții (BRCI)- fondate de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu- este Sanjeev Gupta, om de afaceri cu origini indiene, fondator si presedintele executiv al companiei Liberty House. Dosarul este înca analiza, dar probabilitatea…

- In țara sau peste hotare, acasa sau prin diferite locuri din Romania, Culița Sterp nu iși uita mama și ii scrie mesaje emoțioante ori de cate ori are ocazia. Aflat in Dubai, cunoscutul cantareț a facut publica o conversație intre el și mama lui.

- Exportul marfurilor moldovenești a crescut cu 15,9% in luna septembrie, ceea ce reprezinta 238,8 milioane de dolari. Totodata, potrivit datelor Biroului Național de Statistica (BNS), fața de aceeași perioada a anului trecut, exportul de marfuri a crescut cu 15,2%. De menționat ca Romania ramane a fi…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a votat pentru candidatul care poate reprezenta Romania cu profesionalism, scrie Agerpres. "Am votat cu acel candidat care a demonstrat ca poate reprezenta Romania cu profesionalism si demnitate in Europa si in lume. De asemenea, m-am uitat la mesajul…

- Politia din Dubai intensifica digitilizarea luptei impotriva criminalitatii dupa lansarea unei noi aplicatii mobile pentru a facilita raportarea infractiunilor online, informeaza The National. Cat de dificil este de realizat o astfel de aplicatie pentru utilizatorii de internet din Romania? Intr-un…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in plenul Parlamentul, la votul motiunii de cenzura, ca Opozitia nu a invatat nimic in ultimele luni si ca presedintle Klaus Iohannis „este cel mai iresponsabil presdinte care l-a cunoscut Romania vreodata”. Nici Tariceanu nu a scapat de criticile premierului…